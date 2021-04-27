США начнут оказывать помощь Индии с связи с пандемией в ближайшие дни

Соединенные Штаты начнут в ближайшие дни поставки медицинского оборудования и других необходимых товаров в Индию, которая столкнулась со вспышкой заражения коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Минобороны [США] рассматривает [вариант] начала поставок товаров [в Индию] в ближайшие дни", - сказал он. Кирби пояснил, что речь идет о поставках кислородных аппаратов, средств индивидуальной защиты, тестов на коронавирус и других необходимых средств защиты. Кроме того, по его словам, власти США и Индии продолжат обсуждать тему другой возможной американской помощи.

Ранее в понедельник пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с индийским премьер-министром Нарендрой Моди заявил, что Соединенные Штаты продолжат поддержку Индии перед лицом роста новых случаев коронавирусной инфекции.

Индия зарегистрировала за минувшие сутки 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом, что стало очередным, пятым подряд мировым антирекордом суточного прироста заразившихся. Индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи сообщило в понедельник, что общее число инфицированных за все время эпидемии в стране достигло 17 313 163.