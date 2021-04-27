Власти Вашингтона выплатят $1,6 млн по искам задержанных в день инаугурации Трампа

Власти Вашингтона в рамках урегулирования двух исков согласились выплатить более $1,6 млн за задержание около 200 протестующих во время инаугурации бывшего президента США Дональда Трампа в январе 2017 года. Об этом сообщает в понедельник вечером газета The Washington Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Истцы, интересы которых представляла и правозащитная организация "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU), настаивали, что сотрудники полиции нарушили конституционные права журналистов, наблюдателей и участников протеста, арестовав их после того, как некие вандалы устроили бесчинства в центре Вашингтона.

Администрация столичного округа, согласно документам суда, обязалась выплатить более $600 тыс. шести истцам, чьи интересы представляет ACLU, а также $1 млн по иску других 200 задержанных. Эта группа утверждала, что правоохранители в течение 16 часов оставили их без еды, воды и доступа в туалет.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер и полиция отказались комментировать возможное влияние судебных решений на будущие демонстрации. "Мы решили вопрос", - сказала мэр.