Facebook и Gucci подали иск против производителя контрафактной продукции

Корпорация Facebook и подразделение итальянского бренда Gucci America подали совместный иск в окружной суд США по Северному округу штата Калифорния против главы международного предприятия по производству контрафактной продукции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Facebook, Inc. и Gucci America, Inc. подали в Окружной суд США Северного округа Калифорнии против физического лица за нарушение условий [использования платформ] Facebook и Instagram ("Инстаграм") и нарушение прав интеллектуальной собственности Gucci. В частности, ответчик использовал несколько учетных записей Facebook и Instagram, чтобы уклониться от правоприменительных мер Facebook и продолжить продвижение поддельной продукции Gucci", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Facebook.

Как пояснили в корпорации, условия пользования принадлежащими ей социальными сетями строго запрещают нарушение прав интеллектуальной собственности, в том числе "продажу или продвижение контрафактных изделий".

"Facebook и Gucci планируют продолжить свои усилия по борьбе с подделками и привлечь к ответственности тех, кто злоупотребляет Facebook и Instagram", - подчеркивается в пресс-релизе.