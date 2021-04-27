Tesla сообщила о рекордной прибыли за первый квартал

Американский производитель электромобилей Tesla за первый квартал получил чистую прибыль, приходящийся на акционеров, в размере 438 миллионов долларов, что примерно в 27 раз больше прошлогодней квартальной прибыли в 16 миллионов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,39 доллара против 0,02 доллара за первый квартал 2020 года, скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 0,93 доллара при прогнозе в 0,74 доллара. Выручка поднялась в 1,7 раза и составила 10,389 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручки в размере 10,42 миллиарда долларов.

Глава компании Илон Маск отметил на своей страничке в соцсети Twitter, что компания продала 10% принадлежащих ей биткоинов, чтобы доказать ликвидность этого актива как альтернативного способа хранения денежных средств на балансе.

До открытия основных торгов и после публикации финотчетности акции компании тем не менее дешевеют на 2,5%.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.