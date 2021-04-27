Катер Береговой охраны США направился в Черное море

Катер Береговой охраны США класса Hamilton направился в Черное море для совместной работы с партнерами по региону и союзниками по НАТО. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице в Twitter Шестого флота ВМС США во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Катер Береговой охраны США Hamilton начал переход в северном направлении для транзита в Черное море после работы с [эсминцем] ВМС США Roosevelt в Эгейском море. Hamilton будет работать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе", - указано в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. В МИД России неоднократно отмечали, что военное присутствие в акватории Черного моря кораблей держав, находящихся за пределами региона, не способствует укреплению стабильности.