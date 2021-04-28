США заявили, что Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда сказал о т.н. «геноциде» армян

Президент США Джо Байден не пытался возложить вину на Турцию, когда говорил о т.н. «геноциде» армян в Османской империи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в среду на онлайн-встрече с иностранными журналистами госсекретарь США Энтони Блинкен.

Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции – Османская империя – якобы совершила в 1915 году «геноцид» в отношении проживавших в Анатолии армян.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в истории Турции не было никакого «геноцида армян», а события 1915 года нуждаются в расследовании.

Турция призвала Армению открыть архивы 1915 года и создать совместную комиссию по расследованию событий. Однако Армения до сих пор не отреагировала на предложение Турции.