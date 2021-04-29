США намерены расширить венесуэльцам доступ к информации

Соединенные Штаты прорабатывают инициативы, которые, по мнению Вашингтона, расширят венесуэльцам доступ к информации. Об этом заявил в среду на онлайн-встрече с иностранными журналистами госсекретарь Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Блинкен утверждал, что венесуэльские власти пытаются ограничить доступ к информации, в том числе о ситуации с коронавирусом в стране. "Демократические правительства должны уважать и поддерживать свободу прессы, - сказал он. - <...> Мы призываем власти страны освободить задержанных журналистов и позволить им выполнять свою работу".