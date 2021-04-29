Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Саманты Пауэр на пост главы USAID

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру бывшего постоянного представителя при ООН Саманты Пауэр на пост руководителя Агентства по международному развитию (USAID), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ее поддержали 68 сенаторов, 26 законодателей высказались против.

50-летняя уроженка Ирландии Пауэр занимала пост постоянного представителя США при ООН в администрации 44-го президента Барака Обамы с 2013 по 2017 год.