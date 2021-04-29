Два человека погибли в результате стрельбы в Нью-Йорке
По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в среду днем в здании риелторской компании в городе Нью-Йорк. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Spectrum News.
Согласно его данным, полиции удалось установить личность стрелявшего. Речь идет о Барри Стюарте, который, по данным телеканала 7News работал в риелторской компании. Отмечается, что пока злоумышленник находится на свободе и не известно, что послужило причиной стрельбы.
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