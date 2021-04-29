Скончался астронавт, участвовавший в первой миссии с высадкой на Луне

В США в возрасте 90 лет скончался американский астронавт Майкл Коллинз, передает Trend со ссылкой на Интерфакс. Коллинз был одним из трех участников миссии "Аполлон-11", в ходе которой была осуществлена посадка на Луне в 1969 году.

Астронавт умер от рака.

Майкл Коллинз отправился на Луну вместе с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином на корабле "Аполлон-11". Он находился на командном модуле на орбите Луны, пока Армстронг и Олдрин делали первые шаги на спутнике Земли.

В живых из той исторической миссии остается только 91-летний Базз Олдрин.