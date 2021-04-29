Ученые объяснили потерю вкуса при COVID-19

Американские ученые выяснили, что расположенные на языке вкусовые рецепторы содержат ангиотензин-превращающий фермент 2 (ACE2), через которой коронавирус проникает в клетки. Результаты опубликованы на портале bioRxiv, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Как пояснили ученые, при инфицировании вкусовые клетки также могут быть поражены. Таким образом, это объясняет тот факт, что больные COVID-19 жалуются на потерю вкуса или изменение вкусовых ощущений.

Специалисты Национального института США по проблемам старения под руководством Джозефин Иган сравнили ощущения людей с коронавирусом и состояние их вкусовых рецепторов во время болезни и спустя полгода после выздоровления. В исследовании отмечается, что восстановление вкусовых стволовых клеток у выздоравливающих пациентов может занять несколько недель.

Как полагают исследователи, полученная информация о том, что COVID-19 проникает в организм через рецепторы, может помочь в разработке методов лечения людей, у которых после коронавируса наблюдается длительная потеря вкуса.

Ранее ученые Великобритании и Швейцарии раскрыли, каким образом коронавирус поражает мозг человека, больного COVID-19. Инфекция не вызывает гибель нейронов, однако провоцирует воспалительные реакции, которыми могут объясняться неврологические симптомы. Оказалось, что коронавирус проникал в ЦНС и распространялся по нейронам на седьмой день инфекции. Сначала он поражал обонятельную луковицу, а затем проникал в нижние области головного мозга и спинной мозг.