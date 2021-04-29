В США намерены повысить налоги для американцев, которые разбогатели во время пандемии

Администрация США намерена повысить налогообложение самых богатых американцев, которые зарабатывают более $400 тыс. в год и увеличили свое состояние во время пандемии коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в своем первом обращении к Сенату и Палате представителей Конгресса США президент Джо Байден.

"Я не буду повышать налоги для людей, зарабатывающих менее $400 тыс. в год. Корпоративной Америке и 1% самых богатых американцев пришло время заплатить свою справедливую долю. Просто платите свою справедливую долю. Недавнее исследование показало, что 55 крупнейших корпораций страны в прошлом году не заплатили федеральный подоходный налог", - говорится в тексте речи Байдена, который был обнародован пресс-службой Белого дома в момент начала выступления.

Президент указал на "отсутствие федеральных налогов на прибыль в размере более $40 млрд". "Многие компании уклоняются от уплаты налогов через налоговые гавани - от Швейцарии до Бермудских и Каймановых островов. Они пользуются налоговыми лазейками и вычетами, которые позволяют переносить рабочие места и уводить прибыль за границу. Это неправильно", - подчеркнул американский лидер.