Нью-Йорк полностью снимет коронавирусные ограничения 1 июля

Город Нью-Йорк намерен полностью снять все введенные из-за коронавируса ограничения и вернуться к нормальной жизни 1 июля. Об этом заявил в четверг мэр города Билл де Блазио в эфире телеканала MSNBC? передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы готовы полностью открыть город 1 июля, - сказал он. - Мы готовы открыть магазины, предприятия, офисы, театры - все в полную силу. Я думаю, в Нью-Йорке будут толпы людей".

Реализация планов, однако, зависит от того, поддержит ли их губернатор штата Эндрю Куомо. Снятие коронавирусных ограничений 1 июля будет носить символический характер, поскольку вскоре после этого, 4 июля, американцы будут праздновать День независимости.