Байден выдвинул кандидатуры на посты помощников госсекретаря

Президент США Джо Байден предложил в четверг на утверждение Сената Конгресса кандидатуры на посты помощников госсекретаря, а также на должность своего спецпредставителя по ядерному нераспространению. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предполагается, что Карен Донфрид станет помощником главы внешнеполитического ведомства по делам Европы и Евразии, Барбара Лиф - по Ближнему Востоку, Джессика Льюис - по военно-политическим делам.

Спецпредставителем президента по ядерному нераспространению в ранге посла предлагается назначить Адама Шейнмана.