Делегация США высокого уровня поедет на Ближний Восток обсуждать темы безопасности

Соединенные Штаты направят на будущей неделе на Ближний Восток межведомственную делегацию высокого уровня для обсуждения вопросов безопасности. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Могу подтвердить, что межведомственная делегация высокого уровня отправится [в регион] на предстоящей неделе с целью обсудить ряд важных дел, относящихся к национальной безопасности США и нашим продолжающимся усилиям, которые направлены на то, чтобы осуществить деэскалацию на Ближнем Востоке", - заявил представитель внешнеполитического ведомства. Он не уточнил состав делегации и сроки поездки.

"Эта делегация не концентрирует внимание на каком-то одном вопросе. Безусловно, она не сконцентрирована только на Иране, на чем-то, что может быть связано с продолжающимися обсуждениями [ситуации вокруг ядерной сделки с Тегераном] в Вене", - отметил Прайс.