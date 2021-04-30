На химическом предприятии в Миссури произошел пожар

Пожар произошел в четверг на химическом предприятии в городе Сент-Луис (штат Миссури). Об этом сообщил местный телеканал FOX 2, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, из-за огня на территории завода произошло несколько взрывов. Жителей, чьи дома располагаются в радиусе 800 м от предприятия, эвакуируют.

Как сообщил телеканал, пожарные уже приступили к тушению огня. К настоящему моменту информация о пострадавших не поступала.