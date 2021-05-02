Один человек погиб в результате стрельбы в Новом Орлеане

По меньшей мере один человек погиб, шесть получили ранения в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Луизиана). Об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, инцидент произошел в субботу около 23:42 по местному времени (8:42 GMT+4) на пересечении двух улиц. Сотрудники полиции прибыли на вызов для проверки сообщений о нападении с применением огнестрельного оружия.

"По прибытии полицейские обнаружили пятерых пострадавших с огнестрельными ранениями, - цитирует телеканал пресс-релиз полицейского управления Нового Орлеана. - Все пять человек были доставлены в больницу, где один из них умер". Позднее полиции сообщили еще о двух доставленных в больницу раненых.

Пока не известно, что стало причиной стрельбы. Личность подозреваемого устанавливается. Следователи занимаются сбором улик и сведений.