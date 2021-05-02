США могут разморозить $7 млрд иранских активов
Власти США в рамках сделки с Ираном могут разморозить $7 млрд иранских активов. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, Вашингтон и Тегеран также планируют обменяться задержанными и освободить по четыре человека с каждой стороны.
Кроме того, как сообщил источник канала, Великобритания со своей стороны также может разморозить £400 млн, принадлежащих Ирану.
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