США могут разморозить $7 млрд иранских активов

Власти США в рамках сделки с Ираном могут разморозить $7 млрд иранских активов. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Mayadeen, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Вашингтон и Тегеран также планируют обменяться задержанными и освободить по четыре человека с каждой стороны.

Кроме того, как сообщил источник канала, Великобритания со своей стороны также может разморозить £400 млн, принадлежащих Ирану.