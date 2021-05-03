Вице-президент США привела к присяге нового руководителя USAID

Вице-президент США Камала Харрис привела в понедельник к присяге нового руководителя Агентства по международному развитию (USAID, АМР) Саманту Пауэр. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-пул Белого дома

Лауреат Пулитцеровской премии 2003 года, 50-летняя уроженка Ирландии Саманта Пауэр занимала пост постоянного представителя США при ООН в администрации 44-го президента Барака Обамы с 2013 по 2017 год.