В США повышен лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек

Президент США Джо Байден увеличил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году (начался с 1 октября) до 62,5 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 2020 финансовом году лимит составлял 18 тыс. человек, и тогда он был сокращен почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда достигал 30 тыс.

В феврале Байден заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году.