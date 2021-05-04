В США повышен лимит на прием беженцев до 62,5 тыс. человек
Президент США Джо Байден увеличил лимит приема беженцев в 2021 финансовом году (начался с 1 октября) до 62,5 тыс. человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В 2020 финансовом году лимит составлял 18 тыс. человек, и тогда он был сокращен почти вдвое по сравнению с 2019 годом, когда достигал 30 тыс.
В феврале Байден заявил о намерении увеличить квоту приема беженцев из-за рубежа до 125 тыс. человек в 2022 финансовом году.
Лента новостей
Немецкое общество по международному сотрудничеству внедряет в агросектор Азербайджана «умные» проекты
Продолжается цикл мероприятий, посвященных 50-летию Военного лицея имени Дж. Нахчыванского (ФОТО/ВИДЕО)
В азербайджанской армии проводятся занятия с подразделениями радиационной, химической и бактериологической защиты (ФОТО/ВИДЕО)
Армения, рассчитывая на своих покровителей, совершила террор и геноцид против азербайджанцев - депутат
Хочу продемонстрировать хороший результат на Кубке мира в Баку – азербайджанская гимнастка Арзу Джалилова
Тренировки к Кубку мира по художественной гимнастике в Баку проходят очень интенсивно - тренер групповой команды Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Турция и Азербайджан расширили свои возможности в регионе, наша роль, влияние возросли и будут расти
Президент Ильхам Алиев: Турецко-азербайджанские дружба, братство сегодня находятся на высочайшем уровне
Строительство аэропортов на освобожденных территориях превратит Азербайджан в авиационный хаб - комментарий
В Армении возбуждено уголовное дело для расследования обвинений о сокрытии двойного гражданства президента
Два из первых трех мест в конкурсе цифровых решений Data заняли выпускник и студент IBA Tech Academy (ФОТО)
Азербайджанские спортсменки завоевали три медали на международном турнире по художественной гимнастике в Польше (ФОТО)