Verizon продаст Yahoo и AOL за $5 миллиардов

Американский коммуникационный гигант Verizon Communications продаст за $5 миллиардов активы Verizon Media, которая включает в себя Yahoo и AOL. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом говорится в пресс-релизе компании.

Покупателем выступит частная инвестиционная компания Apollo Global Management.

Стороны договорились, что Verizon получит в ходе сделки $4,25 миллиарда наличными. Еще $750 миллионов — в виде доли в 10% в Verizon Media. Последняя будет переименована в Yahoo.

Планируется, что сделка будет закрыта во второй половине текущего 2021 года.

В Apollo считают, что смогут превратить новую компанию в сильного игрока в области цифровых медиа и рекламных технологий, так как все больше компаний переходят в онлайн формат.