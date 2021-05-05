Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в Европе в июне

Глава администрации США Джо Байден рассчитывает на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках своей поездки в Европу в июне. Американский лидер подтвердил это, отвечая во вторник на вопросы журналистов в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили пояснить, предлагает ли он российскому коллеге провести встречу в июне, когда Байден поедет в Европу на саммиты НАТО и Группу семи. "В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - ответил глава Белого дома.

Путин и Байден провели 13 апреля второй телефонный разговор с момента вступления в должность американского президента. Как сообщили в Кремле, президенты обстоятельно обсудили состояние двусторонних отношений и ряд международных вопросов. В Белом доме уточнили, что Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести личную встречу в третьей стране. Позднее Байден пояснил, что предложил встретиться летом в Европе. Глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО.

Встреча на высшем уровне "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в Брюсселе.