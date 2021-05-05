Глава Минфина США не считает нужным повышение процентной ставки ФРС

США 5 мая 2021 02:22 (UTC+04:00)
Глава Минфина США не считает нужным повышение процентной ставки ФРС

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не предвидит повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) и не считает, что такие действия требуются для экономики Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не предвижу этого и не рекомендую, - сказала она на саммите генеральных директоров The Wall Street Journal во вторник, отвечая на вопрос о возможности повышения ставки из-за высоких расходов администрации президента США Джо Байдена. - Хотя если возникнут какие-то проблемы, связанные с инфляцией, можно быть уверенными, что ФРС справится с ними".

Ранее во время онлайн-дискуссии на конференции "Экономика будущего", проводимой журналом The Atlantic, Йеллен предположила, что высокая инфляция, вызванная масштабными программами федеральных властей по восстановлению экономики, может вынудить ФРС повысить процентную ставку.

Рассуждения относительно возможности резкого роста инфляции из-за высоких расходов правительства и влияния этих процессов на макроэкономические показатели появляются в профильной прессе США регулярно на фоне восстановления экономики. Глава ФРС Джером Пауэлл с начала года неоднократно указывал, что не ожидает устойчивой высокой инфляции, которая могла бы привести к повышению процентной ставки.

В конце апреля ФРС США, выполняющая функции центрального банка страны, в очередной раз приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%.

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