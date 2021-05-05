Байден и наследный принц Абу-Даби провели телефонные переговоры
Президент США Джо Байден во вторник обсудил по телефону с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном Афганистан, Иран, а также важность нормализации отношений между ОАЭ и Израилем. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Они обсудили региональные и глобальные вызовы, в том числе Афганистан, ядерные и региональные аспекты угрозы, исходящей от Ирана", - говорится в сообщении.
Как отмечает пресс-служба Белого дома, Байден в ходе беседы также "подчеркнул стратегическую важность нормализации отношений между ОАЭ и Израилем". Кроме того, стороны "согласились с приоритетом совместной работы над урегулированием конфликтов, включая гуманитарный кризис в эфиопском Тыграе".
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