Госсекретарь США прибыл с визитом на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев, где, кроме прочего, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило в среду издание "Страна". Целью визита является демонстрация поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а также обсуждение целого ряда вопросов, в том числе о поставках оружия Киеву, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Вместе с Блинкеном в столицу Украины прилетела и Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам.

Основные мероприятия в рамках визита Блинкена запланированы на четверг. Утро 6 мая, как пишут украинские СМИ, госсекретарь начнет с переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, после чего проведет встречу с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем. Затем у него запланирована встреча с Зеленским, по результатам которой, согласно информации офиса украинского лидера, состоится совместная пресс-конференция.

С участием Блинкена в Киеве в четверг в виртуальном режиме пройдет круглый стол с представителями украинской общественности. Кроме того, он встретится с сотрудниками посольства США в Киеве.