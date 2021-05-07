Командование ВС США уверено, что сможет вывести войска из Афганистана к сентябрю

Командование Вооруженных сил (ВС) США уверено, что сможет вывести американские войска из Афганистана, как и запланировано, к сентябрю. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

"Президент Соединенных Штатов дал нам срок, чтобы завершить работу не позднее сентября. Я не хочу публично называть точные даты наших основных этапов [вывода войск], потому что есть множество факторов, которые будут влиять на конечный результат", - подчеркнул генерал.

"С момента начала процесса вывода [войск] не было совершено ни одного нападения на силы США и коалиции", - подчеркнул Милли, говоря об атаках радикального движения "Талибан".