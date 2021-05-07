Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Техасе
Водитель въехал в толпу пешеходов возле ресторана в Хьюстоне (штат Техас), в результате наезда одна женщина погибла, еще несколько человек получили травмы. Об этом сообщает местная полиция, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным полиции округа Харрис, водитель сделал это намеренно. Как сообщается, он пытался скрыться, но позднее вернулся на место аварии и был взят под стражу. Пострадавшие были доставлены в местные больницы.
Также, по данным полиции, наезду предшествовала драка, которая началась внутри ресторана и перетекла на парковку. Связь водителя с участниками потасовки уточняется.
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