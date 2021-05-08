Власти Бразилии поддержали готовность США к обсуждению отказа от патентных прав на вакцины

Власти Бразилии приветствуют готовность США к переговорам в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу отказа от прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. Об этом говорится в совместном заявлении МИД, Минэкономики и Миннауки южноамериканского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Гибкость позиций США и других партнеров по ВТО может способствовать международным усилиям по сдерживанию COVID-19. <...> Это, в частности, может способствовать продвижению инициатив так называемого третьего пути, которые нацелены на увеличение и диверсификацию производства и распространения вакцин, в первую очередь среди развивающихся стран", - говорится в нем. При этом отмечается, что успех любых инициатив в данном направлении будет зависеть от готовности обладателей патентных прав на технологии разработки и производства вакцин, "что позволит производить их в Бразилии и других странах".

Ранее представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках ВТО по этому вопросу.