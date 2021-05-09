Три человека погибли при стрельбе в Мэриленде

Три человека умерли, еще двое получили ранения в результате стрельбы в субботу в пригороде Балтимора (штат Мэриленд). Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции округа Балтимор, телефонный звонок с сообщением о стрельбе и пожаре в жилом доме поступил рано утром в субботу. Прибывшие на место полицейские обнаружили вооруженного мужчину и были вынуждены открыть по нему огонь на поражение. Еще два человека были уже мертвы к приезду наряда сотрудников органов правопорядка, еще двое ранены.

Состояние одного из пострадавших оценивается врачами как критическое.