На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба
По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось, что пострадали двое. По последним данным правоохранителей, в числе пострадавших - две женщины и ребенок. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.
Подозреваемый, предположительно мужчина, скрылся. Полиция ведет расследование инцидента. По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора между несколькими мужчинами, один из которых был вооружен. NBC подчеркивает, что у правоохранителей есть фото подозреваемого.
Лента новостей
В Азербайджане подведены итоги международных акций, посвященных истории Великой Отечественной войны (ФОТО)
В Баку для участников Кубка мира по художественной гимнастике созданы все условия – американская спортсменка
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО)
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО)
Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в финал Кубка мира в Баку в программе с тремя обручами и двумя парами булав (ФОТО)
Зал Национальной арены гимнастики в Баку потрясающе красивый – российская спортсменка Дарья Трубникова
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят соревнования групповых команд в рамках Кубка мира (ФОТО)
Увековечение фашистской идеологии армянами является катастрофой для всего мира – израильский эксперт
На строительство, капитальный ремонт и восстановление учебных заведений в Баку выделено 20 млн. - Распоряжение
Министр образования Азербайджана прокомментировал решение о частичном возобновлении очных занятий в школах
Кубок мира в Баку стал для меня одним из любимых соревнований – азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова
Министерство энергетики провело акцию по посадке деревьев по случаю 98-летия со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
В Азербайджане за I квартал сократилась сумма операций по системе межбанковских национальных расчетов
На освобожденных землях Азербайджана за последние 2 месяца приступили к служебно-боевой деятельности 10 воинских частей (ФОТО)
Красота и грация - Лучшие моменты второго дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО)
Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне
Кубок мира в Баку: результаты выступлений азербайджанских гимнасток в упражнениях с булавами и лентой (ФОТО)
Культ личности Нжде в Армении вполне можно сопоставить с культом личности Гитлера в нацистской Германии - Кузнецов
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Дата 8 мая приобрела для нас совершенно иной смысл. Сегодня Шуша свободна! (ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев продемонстрировал успешную стратегию не только на поле боя, но и в информационном пространстве - две тактики Великой победы
Южный Кавказ и Центральная Азия развивают сотрудничество – на платформе Baku Network состоялась большая межрегиональная конференция (ВИДЕО)