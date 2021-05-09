На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба

По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Об этом сообщила в субботу телекомпания NBC со ссылкой на полицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось, что пострадали двое. По последним данным правоохранителей, в числе пострадавших - две женщины и ребенок. Они доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый, предположительно мужчина, скрылся. Полиция ведет расследование инцидента. По предварительным данным, стрельбе предшествовала ссора между несколькими мужчинами, один из которых был вооружен. NBC подчеркивает, что у правоохранителей есть фото подозреваемого.