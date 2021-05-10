В Колорадо шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке

США 10 мая 2021 04:05 (UTC+04:00)
В Колорадо шесть человек погибли при стрельбе на вечеринке

По меньшей мере шесть человек стали жертвами стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье на вечеринке в городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо). Об этом сообщается на сайте местной полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, правоохранительные органы отреагировали на вызов в 00:18. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили в трейлере, где проходила вечеринка в честь дня рождения, шесть убитых и одного тяжело раненного в результате стрельбы. Пострадавший был госпитализирован, позднее он умер в больнице.

Согласно данным полиции, устроивший стрельбу был другом одной из участниц празднества. Он, предположительно, покончил с собой.

Мотивы стрельбы пока не установлены, полиция начала расследование инцидента.

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