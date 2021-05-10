Байден выразил уверенность в том, что встретится с Путиным

Президент США Джо Байден в понедельник выразил уверенность в том, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский лидер выступал в Белом доме с речью, посвященной борьбе с экономическими последствиями пандемии. В конце мероприятия один из журналистов спросил у Байдена, считает ли он, что "Россия причастна" к недавней кибератаке на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline. "Я буду встречаться с президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства того, что вирус-вымогатель <...> находится в России", - ответил Байден.