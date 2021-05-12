Число нелегалов, задержанных на южной границе США, достигло "рекорда за 20 лет"

Число нелегальных мигрантов, задержанных в апреле на границе США с Мексикой, составило 178 622, что является рекордно высоким месячным показателем за последние 20 лет. Об этом со ссылкой на данные американской Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) сообщила во вторник вечером газета The Hill, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"CBP по-прежнему фиксирует большой приток нелегальных мигрантов на юго-западной границе, - приводит издание заявление представителя таможенно-пограничной службы Троя Миллера. - День за днем CBP спасает мигрантов, оставляемых [преступными группами] в труднопроходимой местности без воды и продуктов на верную смерть".

В качестве "позитивного момента" в закрепившейся тенденции к увеличению притока мигрантов в США с приходом администрации Джо Байдена газета отметила то, что за прошедший месяц, число людей, пытающихся перебраться в страну через ее южную границу, возросло "лишь на 3% по сравнению с мартом". Еще одной приятной для Белого дома новостью, как полагает издание, станет снижение на 9% - с 15 918 в марте до 13 962 в апреле - числа малолетних мигрантов, задержанных на территории страны без сопровождения взрослых.

"Апрельские показатели, вероятно, будут с облегчением восприняты в администрации Байдена, на которую в начале года обрушилась лавина критики за рост числа [нелегальных] пересечений границы и числа несовершеннолетних [мигрантов], оказавшихся на попечении властей", - пишет газета.

На сегодняшний день число этих малолетних нелегалов, содержащихся в участках пограничной службы, составляет, по данным издания, около 500 человек против 5 700 - в начале года. На попечении Министерства здравоохранения и социальных служб США - в приютах и различных центрах - находятся более 20 000 детей и подростков. По закону их нельзя, в отличие от взрослых нелегальных мигрантов, выдворить из страны.