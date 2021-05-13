Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США

Президент США Джо Байден в среду подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня президент <...> подписал указ, чтобы повысить кибербезопасность страны и защитить сети федерального правительства. Недавние инциденты в сфере кибербезопасности, такие как с SolarWinds, Microsoft Exchange и Colonial Pipeline, <...> являются отрезвляющим напоминанием о том, что организации частного и государственного секторов США все чаще сталкиваются с изощренной злонамеренной киберактивностью как со стороны государственных действующих лиц, так и со стороны киберпреступников", - говорится в сообщении.