Минэнерго США сообщило о восстановлении работы Colonial Pipeline

Возобновление работы трубопровода подвергшейся хакерской атаке американской компании Colonial Pipeline прошло успешно, ожидается, что к концу выходных все "вернется в норму". Об этом сообщила в четверг на своей странице в Twitter министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Colonial Pipeline сообщает сегодня утром, что перезапуск трубопровода накануне вечером (в среду) прошел хорошо. Это должно означать, что все вернется в норму к концу выходных", - написала глава Минэнерго.

Ранее она поясняла, что после возобновления деятельности потребуется еще несколько дней, чтобы в полной мере наладить работу трубопровода.

В среду Colonial Pipeline объявила о возобновлении своей деятельности в штатном режиме после почти недели простоя из-за хакерской атаки.

Согласно заявлению Colonial Pipeline на прошлой неделе, кибератака на ее системы была осуществлена с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вирусе, попадание которого в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва кибератаки не выплатит сумму, которую требуют вымогатели. В результате этого нападения компания вынуждена была временно приостановить свою работу. Это в свою очередь привело к прекращению работы почти половины заправок в некоторых штатах юго-востока США из-за ажиотажного спроса на топливо.

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер на брифинге в понедельник сообщила, что кибератаку, по мнению властей США, совершили уголовные элементы - группа хакеров, именующая себя DarkSide ("Дарксайд"), а не какое-то государство.