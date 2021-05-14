Пентагон заявил, что США пока не сталкивались с кибератакой, равной вооруженному нападению

Соединенные Штаты пока не сталкивались с масштабными кибератаками со стороны какой-либо другой страны, которые можно было бы считать равными по значимости вооруженному нападению. Об этом сообщила в пятницу заместитель помощника министра обороны США по политике в киберпространстве Мике Оянг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я бы только отметила, что в плане кибератак, которые бы достигали уровня вооруженного нападения, мы не видели атаку такого типа на Соединенные Штаты со стороны противника в лице государства", - заявила представитель Пентагона, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"И мы будем продолжать сохранять мощную расстановку сил и средств сдерживания любой атаки такого рода", - добавила сотрудник американского военного ведомства.