Семье убитого полицейским темнокожего Андре Хилла выплатят $10 млн

Власти города Колумбус (штата Огайо) решили выплатить $10 млн семье темнокожего Андре Хилла, застреленного полицейским в декабре прошлого года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что это важный и необходимый шаг в правильном направлении, хотя ничто не сможет вернуть Андре Хилла его семье", - заявил прокурор Колумбуса.

Выплата компенсации семье Хилла не означает прекращения уголовного преследования полицейского, который обвиняется в его убийстве. Компенсация в этом случае оказалась гораздо меньше, чем в деле о гибели Джорджа Флойда: власти Миннеаполиса выплатили его родственникам $27 млн.

В ночь на 22 декабря 2020 года полицейский Адам Кой, уже уволенный из правоохранительных органов, прибыл к жилому дому по вызову. Звонивший пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля. Рядом с гаражом у одного из домов Кой увидел приближавшегося к нему Хилла. В левой руке афроамериканец держал сотовый телефон, а правая была вне поля зрения полицейского. Страж порядка открыл огонь. Хилл от полученного ранения умер. Оружия при нем не было. Как выяснилось позже, афроамериканец был приглашен в дом, рядом с которым находился.