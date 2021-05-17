Два человека погибли в результате стрельбы в Окленде

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей в воскресенье вечером в городе Окленд (штат Калифорния). Об этом информировала телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что сотрудники полиции ведут расследование произошедшего.

Информация о подозреваемом не приводится. Также неизвестно, что послужило причиной стрельбы.