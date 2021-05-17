США направят другим странам к концу июня 80 млн доз вакцин от коронавируса
Соединенные Штаты к концу июня направят другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в понедельник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Президент [США Джо Байден] объявит, что США направят 20 млн доз вакцин странам, борющимся с пандемией, к концу июня. Это дополнение к дозам вакцины AstraZeneca, [которые будут поставлены] за границу в течение мая-июня. 60 млн доз, - сказала она. - В общей сложности это 80 млн доз".
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