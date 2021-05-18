Президент США обнародовал совместную налоговую декларацию

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден обнародовали совместную налоговую декларацию, в которой отчитались о годовом доходе семьи в 607 тыс. долларов, из которых 157 тыс. долларов были уплачены в качестве федеральных налогов в 2020 году. Соответствующее заявление, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, а также сами документы распространила пресс-служба Белого дома.

В сообщении отмечается, что ставка подоходного налога составила 25,9%. Кроме того, около 28 тыс. долларов было уплачено в качестве налогов в штате Делавэр, где у президентской четы есть семейный дом. Джилл Байден также заплатила 443 доллара в качестве налогов в штате Вирджиния.

Кроме того, президент и первая леди пожертвовали около 5% своего дохода на благотворительность: в целом сумма составила порядка 30 тыс. долларов. Пожертвования были направлены 10 различным благотворительным организациям.