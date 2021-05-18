Власти США заявили, что пока не намерены вводить в стране паспорта вакцинации

США 18 мая 2021 04:55 (UTC+04:00)
Власти США заявили, что пока не намерены вводить в стране паспорта вакцинации

Администрация США по-прежнему не намерена внедрять в стране паспорта вакцинации от коронавируса на фоне новых рекомендаций медицинского регулятора, разрешающих полностью вакцинированным жителям страны больше не носить маски даже в помещениях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Это [новая рекомендация] не поменяло наши взгляды о том, что федеральное правительство не будет брать на себя эту роль [внедрять паспорта вакцинации]. Частный сектор может это делать. И это может побудить частный сектор предпринять действия, и мы считаем, что именно для них это было бы уместно", - полагает представитель Белого дома.

В пятницу Центры по контролю и профилактике заболеваний разрешили жителям страны, полностью вакцинированным от коронавируса, больше не носить защитные маски даже в помещениях. Об этом объявил также президент США Джо Байден. Однако многие американцы, даже полностью вакцинированные, опасаются пока отказываться от них.

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