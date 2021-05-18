США запустили на орбиту спутник системы обнаружения баллистических ракет

Ракета Atlas 5 во вторник вывела на орбиту очередной американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения SBIRS GEO 5, сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона, был осуществлен в 13:37 по времени Восточного побережья США с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это уже девятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования, который запущен для замены устаревших аппаратов СПРН США.

Кроме контроля за пусками баллистических ракет, система нового поколения предназначена для определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

Теперь развертываемая орбитальная группировка состоит из пяти геостационарных спутников SBIRS GEO и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах SBIRS HEO, которые осуществляют в круглосуточном режиме контроль за пусками ракет.

В текущем году Пентагон также планирует запустить шестой спутник SBIRS GEO.