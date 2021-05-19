В США заявили, что мирный договор с КНДР не ограничил бы Пентагон

Потенциально возможное объявление Соединенных Штатов и Республики Корея (РК) о том, что они не находятся более в состоянии войны с КНДР, не наложило бы никаких ограничений на американские вооруженные силы (ВС). Об этом заявил во вторник генерал Пол Лакамера, выдвинутый президентом США Джо Байденом на должность командующего американскими войсками в Южной Корее, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Военачальник выступал в комитете по делам ВС Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению его кандидатуры. У Лакамеры поинтересовались, какими стали бы для американских ВС последствия, если бы США и РК объявили, что не находятся в состоянии войны с КНДР. Генерала попросили уточнить, ограничила ли бы в военном плане декларация такого рода способность США решать ту задачу, которую американский воинский контингент выполняет в Республике Корея.

"Как представитель командования сил США не считаю, что ограничила бы", - ответил Лакамера.

Президент США Джо Байден примет в пятницу в Белом доме своего южнокорейского коллегу Мун Чжэ Ина. Планируется, что они по итогам переговоров проведут совместную пресс-конференцию.