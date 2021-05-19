Два человека погибли в результате стрельбы по автобусу в Калифорнии

По меньшей мере два человека убиты, еще пятеро получили ранения в результате стрельбы по автобусу в американском городе Окленд (штат Калифорния). Об этом во вторник сообщила газета New York Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, огонь велся из автомобиля по автобусу, предназначенному для вечеринок. Было сделано не менее 70 выстрелов. Убиты две женщины, ранены еще пятеро.

Личности подозреваемых пока не установлены. Мотивы преступления расследуются.