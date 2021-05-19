Google анонсировала появление новых полезных функций

США 19 мая 2021 10:03 (UTC+04:00)
Google анонсировала появление новых полезных функций

Американская компания Google провела конференцию для разработчиков, в ходе которой было анонсировано несколько новых функций, касающихся конфиденциальности пользователей. Об этом сообщил 18 мая Engadget, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Одна из этих функций — это возможность быстро стереть недавние поисковые запросы. Пользователю нужно будет нажать на значок профиля, чтобы получить доступ к команде удалить последние 15 минут истории поиска.

Помимо этого, в сервисе Google Photo появится возможность создавать защищенные паролем папки. Изображения, скрытые в них, не будут видны в галерее и в общих альбомах. Сначала функция появится на смартфонах Google Pixel, а затем на других устройствах, работающих на операционной системе Android.

Также в Google Maps при просмотре карт можно будет отключить историю местоположений.

"Мы никогда никому не продаем вашу личную информацию, — сказал старший вице-президент Google Джен Фицпатрик. — Это просто запрещено".

О том, когда же новые функции сервисов Google будут доступны пользователям, пока не упоминается.

Напомним, что летом прошлого года Google сообщила, что история поисковых запросов и местоположений новых пользователей в некоторых сервисах теперь будет удаляться автоматически через полтора года. Раньше это можно было делать только вручную.

При первом включении истории местоположений сервис по умолчанию настроит ее удаление через 18 месяцев. То же произойдет и с историей поиска. В то же время пользователь может выбрать и более короткий срок автоматической чистки истории в три месяца.

Эти правила с июня 2020-го касаются только новых аккаунтов Google. Они не действуют в сервисах Gmail, Google Disc и Google Photo.

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