Палата представителей США одобрила создание комиссии по расследованию беспорядков 6 января

США 20 мая 2021 04:40 (UTC+04:00)
Палата представителей США одобрила создание комиссии по расследованию беспорядков 6 января

Палата представителей Конгресса США поддержала инициативу о создании независимой двухпартийной комиссии по расследованию произошедших 6 января беспорядков у Капитолия. Голосование транслировалось на сайте нижней палаты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В поддержку документа высказались 252 законодателя, против - 175. Законопроект теперь направится на рассмотрение в верхнюю палату (Сенат).

В феврале спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) заявила о необходимости создать независимую комиссию для "выяснения правды о произошедшем" 6 января. Президент США Джо Байден это предложение поддержал. Глава государства должен будет утвердить решение законодателей о формировании независимой комиссии, если оно будет принято.

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