Пентагон заявил, что темпы вывода войск из Афганистана зависят от погоды

Темпы вывода американских военнослужащих из Афганистана зависят от таких факторов, как погода. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"События там [в Афганистане] развиваются динамично. План вывода войск хотя и рассчитан по срокам, продуман и выверен, зависит не только от того, что происходит на земле, но и от погоды, и от всех других факторов, которые мы должны учитывать при военном планировании", - отметил он, комментируя сообщение Центрального командования ВС США о том, что процесс вывода американского контингента из Афганистана завершен примерно на 13-20%.

При этом 11 мая речь шла о завершении данного процесса примерно на 6-12%. Кирби заметил, что данные показатели не означают, что темпы вывода войск будут и дальше такими высокими. "Темпы вывода войск остаются высокими. Приказ президента [США Джо Байдена] был весьма четким: он хочет, чтобы вывод войск был завершен к началу сентября. Я не собираюсь опережать процесс. Таково распоряжение, и мы знаем, что должны добиться этого. Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что уложимся в этот срок в самом крайнем случае. Я не могу прогнозировать, как будет выглядеть сообщение от Центрального командования [о темпах вывода войск] на следующей неделе", - указал пресс-секретарь Пентагона.

14 апреля Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. На пике операции США в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые части США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.