Байден в разговоре с Нетаньяху оказывал на него давление, требуя достичь перемирия

Президент США Джо Байден оказал давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с требованием, чтобы власти еврейского государства согласились на перемирие с палестинским движением ХАМАС. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания.

По их сведениям, в ходе телефонного разговора, состоявшегося в среду, глава американской администрации впервые обозначил израильскому премьеру временные рамки для установления перемирия. Источники CNN отмечают, что Байден не скрывал раздражения и придерживался в разговоре более "прямых, откровенных и беспристрастных" формулировок, чем ранее. В минувшую среду пресс-служба Белого дома сообщила, что Байден ждет от Нетаньяху в тот же день существенной деэскалации напряженности между Израилем и Палестиной.