Белый дом настаивает на проведении расследования причин пандемии с участием Китая

Соединенные Штаты считают необходимым провести с участием Китая "прозрачное расследование" причин, которые привели к распространению нового коронавируса по всему миру. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ее попросили прокомментировать утверждения конгрессменов-республиканцев, которые заявили об имеющихся у них "значительных косвенных доказательствах", что коронавирус появился в лаборатории. "Мы продолжаем считать, что должно быть проведено независимое, прозрачное расследование. И оно должно проводиться при сотрудничестве и предоставлении данных правительством Китая. На данный момент мы не обладаем достаточной информацией, чтобы давать оценки", - ответила пресс-секретарь.

По версии Псаки, Пекин с самого начала распространения коронавируса якобы "не был прозрачным" в деле выяснения причин распространения инфекции.

Телеканал Fox News в среду распространил выдержки из доклада, подготовленного республиканцами спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Они утверждают, что утечка нового коронавируса произошла якобы из Уханьского института вирусологии КНР. Телеканал, цитируя выводы конгрессменов, не приводит конкретных доказательств их заявлений, а повторяет сведения, которые использовала предыдущая администрация, когда критиковала китайские власти.

В конце марта официальный представитель МИД Хуа Чуньин заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна изучить версии об утечке коронавируса из военной лаборатории США в Форт-Детрике и из подобных учреждений других стран. Она подчеркнула, что правительство Китая готово на дальнейшее сотрудничество с ВОЗ в рамках исследований происхождения коронавируса.