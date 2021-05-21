Американский медиамагнат подал миллиардный иск против McDonald's

США 21 мая 2021 12:12 (UTC+04:00)
Американский медиамагнат подал миллиардный иск против McDonald's

Американский медиамагнат и бывший стендап-комик Байрон Аллен подал иск против сети ресторанов McDonald's на 10 миллиардов долларов, обвиняя компанию в дискриминационной рекламной политике. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом пишет издание Deadline.

По данным издания, иск, поданный от компании Аллена Entertainment Studios, в состав которой входят 12 телеканалов, обвиняет McDonald's в том, что он отказывается заключать контракты на размещение рекламы в медиа, которыми владеют афроамериканцы. В иске также говорится, что несмотря на то, что 40% продаж сети фаст-фуда приходится на афроамериканцев, McDonald's тратит на рекламные кампании на телеканалах, владельцами которых являются афроамериканцы, только 5 миллионов долларов из годового бюджета в 1,6 миллиарда долларов.

Согласно иску, McDonald's отказывает Аллану и другим афроамериканцам в рекламных контрактах из-за "расовых стереотипов, заключающихся в том, что афроамериканские медиа располагают меньшим бюджетом и предлагают менее выгодные для компании цены".

В свою очередь, McDonald's заявила, что приняла решение "увеличить расход на рекламу в медиа, которыми владеют афроамериканцы с 2% до 5% в последующие четыре года". Компания отметила, что как только получит соответствующую жалобу, рассмотрит ее. При этом Deadline пишет, что Аллан призывает увеличить этот показатель до 15%.

Согласно информации издания, ранее Аллан и несколько других владельцев медиакомпаний афроамериканского происхождения выступили с такой же критикой в адрес американского автогиганта General Motors.

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